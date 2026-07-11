Jovens do Bloco promovem nova edição do 'Catamarã solidário'

Os Jovens do Bloco Madeira promovem, no dia 31 de Julho, uma nova edição do 'Catamarã Solidário', uma iniciativa que alia o convívio à solidariedade e que este ano tem como objectivo apoiar as vítimas do recente terramoto na Venezuela.

O passeio decorrerá entre as 18h30 e as 21h30, com partida do Cais 8, no Funchal, proporcionando aos participantes a vista do pôr-do-sol a bordo de um catamarã, com possibilidade de avistar golfinhos e outros animais marinhos e uma paragem para mergulho ao largo do Cabo Girão.

Com um valor de participação de 18 euros por pessoa, parte da receita angariada reverterá para apoiar as populações afectadas por esta tragédia, contribuindo para os esforços de ajuda humanitária, explica um comunicado enviado.

"Os Jovens do Bloco Madeira acreditam que a solidariedade não conhece fronteiras e que iniciativas desta natureza demonstram como é possível conciliar momentos de lazer com o apoio a quem mais precisa. Este 'Catamarã Solidário' pretende, assim, mobilizar a comunidade madeirense em torno de uma causa humanitária, reforçando a importância da participação cívica e da entreajuda", refere.

As inscrições podem ser efectuadas através do e-mail [email protected] ou da página de Instagram dos Jovens do Bloco Madeira.