Bruno Macedo diz que o PS recomenda o que sabe que já está a ser feito

O próprio projecto de resolução do PS, sobre a aplicação do PTRR à Madeira, já reconhece "que está tudo a ser feito pelo Governo Regional". Esta é a conclusão de Bruno Macedo sobre a proposta socialista.

O deputado social-democrata não tem dúvidas de que o PS apenas refere factos que estão garantidos ou em discussão.

Bruno Macedo fez uma longa intervenção em que recordou todas as questões pendentes, entre a Região e a República e que o PS, quando esteve no Governo central, não resolveu nem procurou fazê-lo.

Sobre o PTRR, sublinha, o que a Madeira quer "é justiça" e não migalhas vindas de Lisboa.