Marítimo com mudanças no 'onze' para o duelo em Penafiel
Já é conhecido o 'onze' do Marítimo para a visita ao reduto do Penafiel, em jogo referente à 33.ª jornada da II Liga, que tem início às 15h30 (SportTV 1).
Para este embate, o treinador Miguel Moita dá oportunidade a jogadores menos utilizados e opera várias mudança na equipa, apresentando o seguinte conjunto inicial: Alfonso Vacas; Xavi Grande, Erivaldo Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas; Danilovic, Marco Cruz; Xico, Raphael Guzzo, Penã Zaumer; Adrián Butzke.
No banco maritimista estão: Kimiss, Noah Madsen, Rodri, José Melro, Simo, Paulo Cabral, Nélio Batista, Borukov e Guirassy.
Do lado do Penafiel, o treinador José Aira aposta na seguinte equipa: Femenias; Jaime, Meré, Cláudio Silva; Anzai, Pedro Sá, Reko e Alloh; Sery, Schutte e Davo.
No banco estão: Miguel Oliveira, João Miguel, Bruno Pereira, Ibrahima Kebe, Raul Fenollosa, Álvaro Correa, Gonçalo Negrão, Zé Leite e Rúben Alves.