Tudo o que deve saber sobre a REDE

Quando se fala em saúde, muitos já ouviram falar na palavra REDE e as dúvidas, contudo, permanecem sobre o verdadeiro significado dessa palavra.

A REDE Nacional de Cuidados Continuados Integrados resulta de uma parceria entre o Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e do Ministério da Saúde.

O objectivo da REDE passa pela prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência. Os Cuidados Continuados Integrados estão centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra.

Mas afinal para que serve a REDE?

-Melhorar as condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de dependência, através da prestação de cuidados continuados de saúde e/ou de apoio social.

-Promover a prestação de cuidados no domicílio às pessoas com perda de funcionalidade, sempre que este apoio domiciliário, garanta os cuidados terapêuticos e o apoio social necessários à provisão e manutenção do seu conforto e qualidade de vida.

- Monitorizar todo o processo de internamento e ajustar os procedimentos à especificidade de cada doente.

- Promover a qualidade e a eficácia da prestação de cuidados continuados de saúde e de apoio social

- Formar, qualificar e apoiar os familiares, ou prestadores informais, na prestação dos cuidados

- Destina-se a utentes que perderam temporariamente a sua autonomia, mas com potencial de reabilitação e que necessitem de cuidados de saúde, apoio social, que pela sua frequência ou duração, não podem ser prestados no domicílio.

Custos e obrigações para quem entra na REDE.

- O internamento numa Unidade de Convalescença é gratuito para o utente

- O apoio domiciliário da ECCI é gratuito para o utente;

- Apenas nas unidades de média duração e reabilitação e nas unidades de longa duração e manutenção, há lugar a comparticipação do utente.

-Em todas as tipologias da REDE Nacional de Cuidados Continuados, os custos referentes aos cuidados de saúde são assumidos pelo Serviço Nacional de Saúde.

-Os custos referentes ao apoio social, são comparticipados pelo utente, de acordo com os seus rendimentos, em complementaridade pela Segurança Social.

-A Unidade apenas cobrará, os cuidados e serviços de saúde e de apoio social, relativos ao valor diário apurado acordado aquando da assinatura do Termo de Aceitação do Internamento.

- As demais despesas, que não sejam parte dos cuidados e serviços acordados, são da exclusiva responsabilidade do utente, quando por si solicitadas;