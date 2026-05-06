'Dançando com a Diferença' promove workshops abertos à comunidade

A 'Dançando com a Diferença' vai promover, ao longo deste ano, um conjunto de workshops abertos à comunidade, orientados por artistas de referência no panorama artístico nacional. A iniciativa integra as comemorações dos 25 anos da companhia e convida os participantes a trabalhar directamente com nomes como Clara Andermatt, Cristina Planas Leitão, Bruna Carvalho e Alan Sencades.

A primeira formação decorre entre 15 e 19 de Junho, das 9h às 13h, com o workshop 'Mundos Inteiros', orientado por Bruna Carvalho. A artista propõe uma reflexão sobre os “mundos inteiros” que cada pessoa carrega — o mundo interior, o exterior e o encontro entre ambos — explorando linguagens de expressão assentes no amor e na liberdade. Criadora e intérprete multidisciplinar, Bruna Carvalho desenvolve trabalho nas áreas da dança, música, composição, iluminação e escrita, acumulando colaborações com diversos artistas nacionais.

No final de Junho, entre 29 de Junho e 3 de Julho, Clara Andermatt orienta o workshop 'O Mecanismo', também entre as 9h e as 13h. A proposta centra-se no corpo enquanto sistema interdependente, explorando conceitos como repetição, precisão e memória. Figura incontornável da Nova Dança Portuguesa, Clara Andermatt construiu um percurso de destaque na dança contemporânea, com trabalho desenvolvido em Portugal e no estrangeiro, incluindo uma forte ligação a Cabo Verde.

Já entre 27 e 31 de Julho realiza-se a Oficina de Circo 'Corpos em Suspensão' conduzida por Alan Sencades. O workshop aprofunda a exploração do espaço aéreo através de técnicas de tecido acrobático e arnês, promovendo a confiança, o equilíbrio e a relação interpessoal. O artista brasileiro, formado no INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, especializou-se em roda cyr e tem apresentado trabalho em vários festivais internacionais.

O ciclo encerra entre 21 e 25 de Setembro, com o workshop 'Radical Softness', orientado por Cristina Planas Leitão. Dividida em duas partes, a formação introduz a técnica Flying Low, de David Zambrano, adaptada à prática da artista, seguindo-se uma investigação artística centrada no corpo enquanto veículo de transcendência. Curadora, dramaturga e programadora, Cristina Planas Leitão desenvolve trabalho nas artes performativas e na investigação artística, assumindo atualmente funções de direção artística e coordenação académica em contexto internacional.

Os workshops destinam-se a toda a comunidade interessada nas artes performativas, independentemente da experiência prévia.