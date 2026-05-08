Na sessão solene do Dia do Concelho de Machico, o presidente da Assembleia Municipal, João Bosco de Castro, deixou um forte apelo ao reforço da cooperação com o Governo Regional e à necessidade de maior equidade na distribuição de recursos, sublinhando a importância de ouvir as necessidades do concelho.

“Se queremos ganhar o futuro, é necessário credibilizar a política e os políticos, apostar nos mais preparados e capazes, e atrair os jovens para a participação cívica”, afirmou, defendendo uma política mais próxima dos cidadãos e assente na ética e na confiança nas instituições.

O responsável alertou para o risco de descrédito da política e para o impacto de discursos populistas, sublinhando a importância da educação cívica e da formação das novas gerações. Citando André Freire, lembrou que “o cidadão constrói-se”, defendendo maior aposta no ensino da História e da Ciência Política.

Na mesma intervenção, João Bosco de Castro defendeu uma governação baseada na transparência, justiça e prestação de contas, destacando o papel do Parlamento Jovem Municipal na promoção da participação dos mais novos.

Já no plano institucional e regional, o presidente da Assembleia Municipal apelou a maior cooperação com o Governo Regional, sublinhando que Machico deve ser ouvido nas suas reivindicações e tratado com equidade.

Dirigindo-se ao secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Eng.º Pedro Rodrigues, afirmou esperar “não apenas proximidade institucional, mas também um compromisso efectivo com o desenvolvimento do concelho”, rejeitando qualquer desvalorização de iniciativas locais.

João Bosco de Castro defendeu ainda a valorização do património histórico e cultural do concelho, incluindo a conservação do Forte de Nossa Senhora do Amparo e o reconhecimento de figuras ligadas à educação local.

A intervenção terminou com uma nota de confiança no futuro de Machico, que considerou “cada vez mais preparado, qualificado e capaz de oferecer qualidade de vida às suas gentes”.