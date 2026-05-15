Operação da ASAE resulta em 32 contraordenações e um processo-crime

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) iniciou 32 processos de contraordenação e um processo-crime na sequência de uma ação de fiscalização do transporte de mercadorias ocorrida em mais de 50 locais do país, foi hoje anunciado.

A operação "Carga Segura" fiscalizou 2.500 operadores económicos quanto ao cumprimento das condições de transporte de mercadorias (bens alimentares e não alimentares) nas principais vias de acesso aos grandes centros urbanos, industriais, abastecedores e transfronteiriços, segundo um comunicado da ASAE.

A maioria dos processos de contraordenação foi instaurada por falta de controlo metrológico, deficientes condições de higiene no transporte de alimentos e ausência de registador de temperatura, enquanto o processo-crime foi aberto por venda ou ocultação de produtos contrafeitos.

Durante a operação foram ainda apreendidos 11 registadores de temperatura e dois instrumentos de pesagem, cerca de 120 brinquedos (peluches) e um veículo de transporte de passageiros (táxi).