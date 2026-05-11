PJ extradita para o Brasil homem procurado por homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) extraditou na quinta-feira para o Brasil um homem de 33 anos, que tinha sido detido no Porto em dezembro de 2025, por suspeita de um crime de homicídio, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ adiantou que o suspeito, alvo de um mandado de captura internacional emitido pela Interpol a pedido do Brasil, é suspeito da morte de um homem em plena via pública, na cidade brasileira de Curitiba.

Após a detenção foi presente ao Tribunal da Relação do Porto, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar o processo de extradição, agora cumprido.