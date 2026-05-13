PJ alerta para fraudes com falsos emails de chefias e fornecedores

A Polícia Judiciária lançou um alerta para o aumento de fraudes informáticas associadas a falsos pedidos de transferências bancárias urgentes enviados por email, numa prática conhecida como ‘CEO Fraud’ ou ‘Business Email Compromise’ (BEC).

Segundo explica a PJ, este tipo de fraude assenta em técnicas de engenharia social que exploram a confiança, a hierarquia e o sentido de urgência dentro das organizações, levando muitas vezes funcionários e empresas a realizarem transferências precipitadas para contas controladas por criminosos. As autoridades alertam que os esquemas passam frequentemente por mensagens aparentemente enviadas por chefias ou fornecedores habituais, solicitando pagamentos urgentes ou alterações de dados bancários.

Para evitar cair neste tipo de burla, a Polícia Judiciária recomenda a verificação cuidada do remetente e do domínio do email, a confirmação de pedidos financeiros através de outros canais de comunicação confiáveis e a validação do titular da conta bancária antes de qualquer transferência.

A PJ aconselha ainda os utilizadores a desconfiarem de mensagens com tom de urgência ou pedidos fora do habitual, bem como a nunca alterarem dados bancários sem confirmação directa. Outra das medidas consideradas essenciais passa pela activação da autenticação multifactor em todas as contas das organizações.

“Pequenas acções podem evitar grandes prejuízos”, sublinha a Polícia Judiciária, apelando à população e às empresas para que “parem, verifiquem e confirmem” antes de efectuarem qualquer operação financeira.