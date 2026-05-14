Famílias pagam mais do dobro da média da UE para filhos terem 'canudo'

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nas primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 14 de Maio de 2026.

Na revista Visão:

- "A era da atenção fugaz. O que diz a ciência sobre a rapidez com que perdemos a concentração"

- "Rosário Palma Ramalho. A ministra do desacordo laboral"

- "China vs. EUA à espera do confronto de gigantes"

- "Blake & Mortimer. 80 anos a 'salvar' o mundo"

- "Matosinhos. Roteiro de mar, gastronomia, arquitetura e memória"

No Diário de Notícias:

- "Jovens até aos 35 anos com mestrado ganham mais 40%"

- "Fátima. O adeus dos peregrinos com a promessa de retorno em 2027"

- "Identidade de género. Afinal, havia três pareceres da CIG contra os diplomas da direita"

- "Encontro. Para Xi, Taiwan está no centro das discussões na cimeira com Trump"

- "Reino Unido. Streeting pronto para desafiar Starmer após 'trégua' para o Discurso do Rei"

- "Ludger gruber, diretor da Fundação Adenauer para Espanha e Portugal. Alemanha reforçar defesa 'não é um objetivo militarista ou bélico, mas sim pacífico'"

- "Cinema. Cannes celebra Diego Maradona"

- "Fernando Pimenta. 'Quem apoia os atletas continua a ser penalizado fiscalmente. Isso não faz sentido'"

No Correio da Manhã:

- "Relatório e Contas de 2025 revela. Gestores da RTP com aumento de 18%. Administração com ganho salarial em ano de prejuízos"

- "Canal Conta Lá acumula dívidas a empresas concorrentes"

- "Cimeira. Trump recebido na China com passadeira vermelha"

- "Peregrinação. Montenegro acende vela em Fátima"

- "Segurança. PSP fecha esquadras para libertar 500 agentes"

- "Militares criticam carta de condução e subsídio de 439 euros para jovens"

- "Benfica. Rui Costa luta por Rúben Amorim"

- "Afonso Eulália. Português lidera Volta a Itália"

- "Impostos. IRS corrigido para doentes oncológicos"

- "Pinhel. PJ caça fraude com fundos europeus"

- "Ponte de Sor. Tiros para o ar em fuga de tribunal"

-"Zalazar casa antes de assinar pelo Sporting. Passa nos exames médicos e fica 5 temporadas no leão"

No Público:

- "Famílias gastam mais do dobro da média da UE com o ensino superior"

- "Lei Laboral. Chega está disponível para negociar com Governo, PS quer conhecer proposta"

- "Operação Marquês. Sócrates exige 205 mil euros por lentidão da justiça"

- "Médio Oriente. Irão recupera bases de mísseis e mantém 70% do 'stock'"

- "Entrevista. 'Mortalidade caiu 50% nas auto-estradas da Brisa' - Pires de Lima, líder da comissão executiva da Brisa"

- "Banco de Portugal. Intermediários de crédito não param de subir e são já 6000"

- "Ciclismo. Há novo líder no Giro e é uma surpresa: chama-se Afonso Eulálio"

- "Arte. Christian Duerckheim, o alemão que decidiu 'dar mel às abelhas' de Serralves"

- "Saúde. Níveis de obesidade estabilizam e até diminuem em vários países, incluindo Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Família montou burla com MB Way que fez 84 vítimas em seis meses"

- "Portugueses gastam o dobro para ter filhos na universidade"

- "Ciclismo. Afonso Eulálio pedala para a história na volta a Itália"

- "PS e Chega dão luz verde a voluntários nas Forças Armadas"

- "Sporting. Leões pagam 30 milhões ao Braga por Zalazar"

- "FC Porto. Villas-Boas quer entregar número 2 a Diogo Costa"

- "Mundo. Trump e Xi buscam saídas no meio de uma guerra entre blocos"

- "Porto. Futura avenida AEP arborizada e pedonal"

- "Cinema. Celebridades deram brilho à passadeira de Cannes"

No Negócios:

- "Guerra no Irão já penaliza dívida pública portuguesa"

- "Lisboa tem mais, mas Faro ganha nos carros por habitante"

- "Como a China está a ganhar a batalha das tarifas"

- "ANAC afasta donos da Iberia do 'handling' nos aeroportos"

- "Governo vai aprovar hoje proposta para a lei laboral"

- "Azores Airlines conta com 'seis a oito' interessados"

- "Universidade compensa, mas custa mais do que na UE"

No O Jornal Económico:

- "Cotadas dão aos acionistas 56% dos 5,5 mil milhões de lucros"

- "Sarmento desafia Parlamento a subir IVA na restauração para 23%"

- "Despesas por estudante são 35% inferiores à média da UE"

- "Inflação acelera para 3,3% em abril, 0,1 pontos abaixo do esperado"

- "PRR. Empresas podem perder transferência de tecnologia e inovação"

- "ANSC admite excluir Clece/South do concurso de handling"

- "Intermediários de crédito temem nova vaga regulatória - diz presidente da ANICA"

- "Mota-Engil ganha contrato de 114 milhões para troço ferroviário"

- "Reservas mundiais de petróleo esgotam-se a 'ritmo recorde'"

- "Cimeira. EUA e China avaliam cortes de tarifas em 30 mil milhões"

No O Jogo:

- "Camisola 2 para Diogo Costa. André Villas-Boas quer entregar ao guarda-redes número mítico do clube e até já falou com ele"

- "Empresário de Pietuszewski sem dúvidas: 'Seria um erro sair agora do clube'"

- "Benfica. 'Gosto muito de Mourinho'. Florentino Pérez lembra que o Special One elevou a competitividade do Real Madrid"

- "Rui Costa apresentou proposta ao treinador a 27 de abril, antes do jogo de Famalicão"

- "Sporting. Zalazar supera valor de Luis Suárez. Fez exames, custa 30 MEuro e assina até 2031"

- "Ba e Gabriel Silva na lista de reforços"

- "Bétis dá nega por Altimira"

- "Eulálio agarra a rosa. Português da Figueira espanta no Giro e pode manter liderança uma semana"

- "Volta ao Futuro arranca hoje"

No A Bola:

- "'O que quero é ficar no FC Porto'. Froholdt. Figura maior do 31.° título indiferente a eventuais cobiças"

- "'Uma época igual a esta? Não assino por baixo, não...'". 'Nunca estou satisfeito'. 'Todos dissemos que íamos ganhar pelo Jorge Costa'"

- "André Villas-Boas desafia Diogo Costa a vestir a mítica camisola 2"

- "Benfica. Saviolo na lista encarnada. Águias já conhecem condições do V. Guimarães para a transferência do extremo-esquerdo, mas ainda não há contactos oficiais"

- "Assembleias Gerais a 27 de junho"

- "Florentino Pérez volta a falar de Mourinho"

- "Sporting. Zalazar já assinou e esteve em Alcochete. Cinco épocas, Euro30 milhões para Braga. Pedro Lima é o próximo"

- "'FPF cancelou por Whatsapp um Portugal-Irão que Martínez queria jogar', revela embaixador de Teerão em Lisboa"

- "Internacional. PSG campeão em França"

- "Inter faz dobradinha em Itália"

- "City não larga Arsenal em Inglaterra"

- "Ciclismo. A 'rosa' do giro é portuguesa. Afonso Eulálio lidera corrida italiana e esteve à beira de vencer etapa"

E no Record:

- "Sporting. Gabriel Silva e Chiquinho em estudo. Extremos de Santa Clara em estudo"

- "Sporting. Zalazar até 2031. Esteve na Academia, fez testes médicos e já é leão"

- "Entrevista. Edson Valencia e o bicampeonato. 'Valeu a pena'"

- "Benfica. Florentino abre a porta. Presidente do Real Madrid não poupa elogios"

- "'Gosto muito de Mourinho', 'Elevou competitividade e, a partir daí, ganhámos 6 Champions' [Florentino Pérez]"

- "Juntos no Seixal. Treinador e Rui Costa não falaram sobre renovação"

- "Otamendi comunicou que vai embora"

- "FC Porto. Villas-Boas e os insultos a Varandas na festa do título. 'Palavras dele serviram de motivação'"

- "Volta a Itália. Eulálio é rosa. Após etapa cheia de peripécias"

- "França. PSG conquista o penta"