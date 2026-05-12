Madeira lidera quebra na criação de empresas A redução foi de 24% nos primeiros quatro meses do ano. Região regista também o maior aumento de encerramentos e de insolvências. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 13 de Maio.

Outros destaques:

Queixa-crime por violação de percurso encerrado IFCN denuncia danos no portão de controlo na vereda entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo. Estas infracções são cada vez mais comuns nos percursos pedestres.

Autarcas contestam mudanças no Carnaval Cortejo alegórico em dois dias no Funchal ameaça impedir trupes de cumprirem o tradicional desfile em localidades como Santa Cruz, Machico e Porto Moniz. Hugo Marques e Olavo Câmara criticam a centralização da agenda de eventos. Governo alega que a antecedência do anúncia permite ajustar agendas.

Ivandro e dupla Insert Coin completam 'São João' no Porto Santo

E, por fim, Carlos Pereira denuncia "engodo" do PTRR

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.