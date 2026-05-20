EUA acreditam na participação da selecção da RD Congo no Mundial2026

A seleção de futebol da República Democrática do Congo, adversária de Portugal no Grupo K, poderá participar no Mundial2026, nos Estados Unidos, apesar do surto de Ébola que afeta o país africano, indicou ontem um responsável norte-americano.

"Esperamos que a equipa da República Democrática do Congo possa participar no Campeonato do Mundo", declarou um responsável do Departamento de Estado norte-americano, sob condição de anonimato, citado pela agência AFP.

A declaração surge depois de Washington ter anunciado, na segunda-feira, um reforço dos controlos sanitários nas fronteiras para prevenir a propagação do vírus Ébola.

As autoridades norte-americanas não detalharam eventuais medidas específicas aplicáveis à delegação congolesa durante a competição, que decorre nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho.

No domingo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Ébola como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglês), após terem sido registados mais de 300 casos suspeitos e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, além de dois outros óbitos no vizinho Uganda.

Segundo a OMS, o vírus apresenta uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%.

A seleção portuguesa vai disputar o Grupo K da primeira fase da competição e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).