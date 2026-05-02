Há 1.067 empresas da Região nas listas de calotes ao Estado é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Quase 90% são dívidas incobráveis, pois envolvem sociedades já extintas ou inactivas.

Portistas festejam título na Madeira é outro dos destaques desta edição. Adeptos concentraram-se na Avenida do Mar, ontem à noite, para celebrar a conquista do 31.º título de Campeão Nacional do clube azul e branco. Nacional perde com AFS e adia permanência na 1.ª Liga para a penúltima jornada, frente ao Santa Clara.

E ainda: “O trauma combate-se com conexão e com humanidade”. Psicóloga que viveu um parto traumático ajuda outras mulheres a quebrarem o silêncio. Neste Dia da Mãe, especialista desmistifica a romantização da maternidade e alerta para os perigos do mito do “instinto”. Mães a duplicar como não havia há 10 anos.

Há também para ler: Uma operária no centro da política regional. Para Guida Vieira, antiga deputada, sindicalista e um dos ‘Rostos da Autonomia’, “a luta continua”, sobretudo contra “o polvo que foi criado nesta terra”.

Por fim, ‘Em Casa D’Amália’ cabeça-de-cartaz das Festas de Santa Cruz.

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