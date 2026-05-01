Bispo espera visitar mais comunidades fora da Região

O Bispo do Funchal assumiu, hoje, que gostava de visitar mais comunidades com forte presença madeirense e avançou que já recebeu alguns convites nesse sentido. D. Nuno Brás parte hoje para Londres, naquela que será a sua primeira visita oficial enquanto Bispo do Funchal.

À margem das Celebrações do Voto a São Tiago Menor, Santo Padroeiro da Cidade do Funchal, o Bispo indicou que em Londres vai celebrar Nossa Senhora de Fátima, tendo ainda agendado o crisma de um grupo de jovens e adultos, na sua maioria madeirenses, que se encontram a trabalhar em Inglaterra.

“Finalmente consegui, na agenda, ter um bocado para estar com eles”, afirmou, acrescentando que “o coração madeirense gosta muito da ilha, mas que há muitos que estão fora e no coração daqueles que estão aqui”.

O Bispo já recebeu convites para visitar outras comunidades, nomeadamente na Austrália, mas devido à agenda, tem-se revelado algo difícil de concretizar.

D. Nuno Brás fez questão de explicar que há mais de 500 anos que a cidade se colocou nas mãos de São Tiago, como intercessor, e como alguém “que nos aponta caminhos e modos de ser”. O Bispo sublinha a importância da sabedoria, sobretudo “neste tempo em que tudo parece correr ao segundo e tudo se mede por instantes”.

“São Tiago ajuda-nos a perceber que há qualquer coisa para além disso. Algo que se mantém, que é importante construir. Pensar para além da espuma dos dias”, frisou.