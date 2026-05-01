O 'Tributo a Luís Jardim' já começou no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com milhares de pessoas a assistir ao concerto integrado nas comemorações do Dia do Trabalhador.

Os primeiros artistas já subiram ao palco, dando início à homenagem ao produtor madeirense Luís Jardim, que faleceu a 4 de Julho de 2025. O concerto conta com a participação de Trevor Horn e João Pedro Pais.

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O tributo ganha uma forte identidade regional, com o elenco enriquecido pela ‘prata da casa’ composta por artistas madeirenses que sobem ao palco para dar voz a esta celebração.

Vânia Fernandes, Cristina Barbosa, Petra Camacho, Afonso Albuquerque, Duarte Santos, Fernando Almeida, Catarina Melim, Pedro Garcia e o director artístico deste projecto José Pereira (também instrumentalista e vocalista) protagonizam uma viagem internacional pelas últimas décadas do género pop e do rock, cruzando clássicos intemporais de Luther Vandross, Diana Ross, Michael Jackson, Beatles, David Bowie e Tina Turner. Haverá ainda momentos mais intimistas, homenagens à música portuguesa e algumas surpresas que prometem honrar o legado de Luís Jardim.

Vídeo Inês Oliveira