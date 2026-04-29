Menos empresas criadas e mais dissolvidas nos primeiros três meses do ano

O número de constituições de sociedades com sede na Região Autónoma da Madeira continua bem acima do das dissoluções, numa proporção superior a 3 para 1 (357 face a 116), "resultando num saldo positivo de 241 sociedades" no 1.º trimestre de 2006. A verdade é que "comparativamente ao período homólogo, observaram-se menos 76 constituições e mais 21 dissoluções, tendo o saldo no 1.º trimestre de 2025 sido de +338", recuando assim para um saldo de -97.

Segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça (DGPJ) ao Instituto Nacional de Estatística (INE), e reportados hoje pela DREM, "desagregando os dados de acordo com a Atividade Económica (CAE Rev.4) das sociedades", constata-se que apenas um sector teve menos constituições face a dissoluções. "Com saldo negativo, surgem apenas os 'Transportes e armazenagem' (-1), enquanto que "para o saldo global positivo no 1.º trimestre de 2026, contribuíram essencialmente as 'Atividades de alojamento e restauração' (+43), as 'Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+34), a 'Construção' (+29), as 'Atividades imobiliárias' (+28), as 'Atividades artísticas, desportivas e recreativas' (+23), as 'Atividades administrativas e dos serviços de apoio' (+19) e as 'Telecomunicações, programação informática, consultoria, infraestruturas de computação e outras atividades dos serviços de informação' (+14)".

Foto DREM

No período em referência, "o número de constituições foi superior ao de dissoluções em todos os municípios da RAM", adianta ainda a Direção Regional de Estatística da Madeira, com destaque para "Funchal (201 constituições contra 74 dissoluções), em Santa Cruz (47 contra 8), em Machico (21 contra 3), na Ribeira Brava (14 contra 3), em Câmara de Lobos (28 contra 18), na Calheta (12 contra 2), na Ponta do Sol (11 contra 1), no Porto Santo (8 contra 1), em Santana (8 contra 3), em São Vicente (4 contra 2), e no Porto Moniz (3 contra 1)".

E, como referido, "nos primeiros três meses do ano, o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 3,08, igual ao valor observado para o País", conclui.