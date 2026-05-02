Anjos encerram em grande Semana da Cultura da Ribeira Brava
O concerto da dupla portuguesa decorre na nova praça junto à Escola Padre Manuel Álvares
Os Anjos são a grande atracção deste último dia da Semana da Cultura da Ribeira Brava. O concerto da dupla portuguesa decorre, este sábado, na nova praça junto à Escola Padre Manuel Álvares.
Num espectáculo intimista, os irmãos Nelson e Sérgio Rosado interpretam alguns dos seus maiores êxitos, como 'Ficarei' e 'Eterno', bem como temas mais recentes, entre os quais 'Até Ao Fim', que conta com a colaboração de Anselmo Ralph.
O concerto regista casa cheia, marcando o encerramento em grande da Semana da Cultura da Ribeira Brava, iniciativa organizada pela autarquia local.