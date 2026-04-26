Ribeira Brava abraça projecto 'Um Dia Pela Vida'

A Madeira volta a acolher o projecto 'Um Dia Pela Vida', que este ano centra as suas atenções no concelho da Ribeira Brava. "Dez anos após a sua primeira edição nesta localidade, a iniciativa regressa com uma força renovada, contando já com a mobilização de 27 equipas e um total de 372 participantes inscritos, unidos sob o mote Celebrar, Recordar e Lutar'", dá conta uma nota da autarquia.

Promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito do programa internacional 'Relay For Life' da American Cancer Society, este projecto comunitário estende-se até ao dia 2 de Outubro. "O objetivo passa por informar, educar e sensibilizar para a prevenção do cancro, servindo como uma plataforma de angariação de fundos para os programas de rastreio e apoio desenvolvidos pela Liga", informa a CMRB.

Durante a apresentação oficial que contou com a presença de diversas entidades, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava (CMRB), Jorge Santos, explicou o que representa este regresso à localidade. "A Ribeira Brava volta a demonstrar a sua disponibilidade, solidariedade e humanidade perante uma causa que a ninguém deixa indiferente e os números de participação registados dizem tudo sobre o compromisso da população e o papel do município que vai além do de um simples anfitrião, assumindo-se como parte ativa e presente nesta caminhada ao lado dos que lutam contra a doença", disse.

Jorge Santos aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho da Comissão Organizadora Local, liderada por Joana Gomes, e agradecer ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro pela confiança depositada no concelho.

A presença de entidades como a secretária regional de Saúde e Proteção Civil e a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira veio reforçar a ideia de que "esta é uma causa de toda a sociedade e não apenas uma iniciativa local". Rafaela Freitas e Rubina Leal "alertaram para a importância da prevenção, a adoção de estilos de vida saudáveis e a união em torno deste projeto coletivo", resume a autarquia.

O projecto está aberto à participação da população nas várias actividades agendadas. "A ideia é obter donativos para a Liga e sensibilizar para a problemática da doença, com foco na prevenção e na ideia de que ter cancro não é sinónimo de morte, levando a mensagem de que a vida não se assiste, vive-se com coragem e união", conclui.