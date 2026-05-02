Rui Costa critica arbitragem e fala em prejuízo ao Benfica após empate em Famalicão

O presidente do Benfica, Rui Costa, criticou hoje duramente a arbitragem de Gustavo Correia no empate (2-2) frente ao Famalicão, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, acusando o juiz de ter prejudicado os 'encarnados' na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

Já fora do Estádio Municipal de Famalicão, o líder benfiquista manifestou "indignação" com a atuação da equipa de arbitragem, considerando que o Benfica foi impedido de consolidar a posição que dá acesso às competições europeias.

"Manifestar a minha indignação e de todos os benfiquistas pelo que se passou aqui hoje. O Benfica já não tinha a capacidade de ser campeão, mas está a lutar pela Liga dos Campeões e aquilo que o árbitro fez aqui hoje foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões", afirmou.

Rui Costa apontou vários lances polémicos, destacando um possível penálti por mão de Rodrigo Pinheiro e o lance que originou o segundo golo do Famalicão.

"No lance do segundo golo do Famalicão há um canto que não é canto. E depois temos estes 15 minutos finais que não têm explicação", referiu.

O dirigente reforçou a ideia de prejuízo deliberado, sublinhando ainda o cartão amarelo exibido a Richard Ríos, que o afasta do próximo jogo frente ao Sporting de Braga.

"Este senhor veio aqui prejudicar o Benfica e, para completar, deu um amarelo ao Ríos que o tira do jogo com o Sporting de Braga. Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações sem serem os jogadores e os treinadores", disse.

Rui Costa insistiu na crítica à arbitragem, considerando que existem decisões "inequívocas" que, no seu entender, não têm explicação.

"A equipa sente-se injustiçada. Quando venho falar convosco é sobre casos inequívocos. Ninguém vai conseguir explicar estes casos. O tempo de descontos? Não há justificação, a não ser que era o tempo suficiente para que o Benfica pudesse sair daqui prejudicado", afirmou.

Apesar das críticas, Rui Costa garantiu que o clube vai continuar focado na reta final da temporada.

"Chegámos a este lugar com mérito, por termos recuperado pontos. Vamos garantir tudo para estarmos na Liga dos Campeões na próxima temporada", concluiu.