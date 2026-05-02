Casa cheia para assistir ao Concerto da Festa da Flor protagonizado pela OCM

O Centro de Congressos do Casino da Madeira registou casa cheia para assistir ao Concerto da Festa da Flor, protagonizado pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

O espectáculo contou com a participação do aclamado bandoneonista e acordeonista Mario Stefano Pietrodarchi, sob a direcção do maestro Mikica Jevtic.

"Hoje, mais uma vez, a Orquestra Clássica da Madeira honrou o seu compromisso de celebrar a beleza da música e da cultura num registo especial. Com um programa brilhante, o público não ficou indiferente à mestria e riqueza interpretativa de Pietrodarchi que com as expressivas e brilhantes nuances que retira dos seus instrumentos, encheu o espaço e tocou a alma de todos os que encheram a sala do Centro de Congressos da Madeira", disse o director artístico da OCM, Norberto Gomes.

No todo do programa, com duas obras inteiramente sinfónicas, interpretadas com energia e ímpeto, pela orquestra, inicialmente, num ambiente de boas-vindas ao público que encheu a sala para partilhar este momento com os músicos, foi a vez da extraordinária presença de Mario Stefano Pietrodarchi entrar em palco para deliciar o público com uma vasta seleção de composições musicais, muitas delas conhecidas do público. Numa selecção de obras de Ennio Morricone, Nino Rota, Roberto Di Marino, Astor Piazzolla e Luís Bacalov, com orquestrações concebidas especialmente para Pietrodarchi, outras dedicadas a este artista, a orquestra e os seus músicos embalaram numa atmosfera interpretativa, emotiva e generosa". Norberto Gomes

O público foi ainda presenteado "com dois extras".

"Foi com as belíssimas melodias de La Vita è Bella de Nicola Piovani e Don`t Call Me de Giya Kancheli que terminámos este concerto que encheu a alma e o coração de todos os que nos ouviram", revelou o director artístico da OCM.

Norberto Gomes destacou ainda "o numeroso grupo de jovens, muitos deles alunos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, que assiduamente têm acompanhado os concertos da Orquestra".

"Este pormenor é para nós uma clara mensagem que a música é um elemento importante na vida e no futuro destes jovens", destacou.