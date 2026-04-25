Iniciativa “Um Dia Pela Vida” arranca na Ribeira Brava

A Liga Portuguesa Contra o Cancro promove este domingo, 26 de Abril, o lançamento do projeto “Um Dia Pela Vida” Ribeira Brava 2026, numa iniciativa que terá lugar pelas 11h30 na Nova Praça, junto à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

A sessão contará com várias intervenções institucionais, incluindo: o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, o coordenador regional do projeto, Fernando Mascôto Spínola, e a responsável local, Joana Gomes.

Estão também previstas intervenções do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge dos Santos, da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, em representação do presidente do Governo, e da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

O programa inclui ainda um colóquio médico subordinado ao tema “Vamos falar de Cancro”, pelo médico Pedro Martins Pereira, bem como testemunhos de um sobrevivente e de um cuidador.

O “Um Dia Pela Vida” é uma iniciativa integrada num programa internacional da American Cancer Society, conhecido como “Relay For Life”, e que está presente em vários países. O projecto tem como objectivos informar, sensibilizar e mobilizar a comunidade para a prevenção do cancro, promovendo simultaneamente a angariação de fundos para apoiar as atividades da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Durante o decorrer do projecto, serão formadas equipas na comunidade, compostas por 8 a 20 elementos, que participam em acções de educação para a saúde e iniciativas de angariação de fundos, em articulação com entidades locais.

Os interessados podem inscrever-se aqui.