Em conferência de imprensa após o jogo Nacional-AFS (1-2), da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado hoje no Estádio da Madeira, no Funchal, Tiago Margarido, treinador do Nacional, fez uma análise ao trabalho em campo.

“A verdade é que entramos bem e tivemos cerca de 20 minutos bons, nos quais fazemos o golo e, a seguir, temos outra oportunidade, com o guarda-redes [do AVS] já fora da baliza, assim como uma série de aproximações interessantes.

A verdade é que, depois disso, o adversário começou a ganhar ascendente, até que faz o golo [do empate]”, começou por dizer, assumindo alguma falta de ‘reacção’ dos alvinegros.

“Na minha opinião, faltou mais capacidade competitiva para o duelo, para a reação à perda e para a pressão. Ou seja, penso que não competimos ao nível que deveríamos ter competido na primeira parte”, referiu ainda, acrescentando que, já na segunda parte, procuraram outro tipo de espaços para ‘ferir’ o adversário, “que também foi competente a fechar os espaços, temos de dar mérito também a isso. E, depois, numa transição, consegue fazer o golo da vantagem, num momento em que estávamos a controlar o jogo”.

Já João Henriques (treinador do AFS), considerou que, no geral, foram "uns justos vencedores, porque conseguimos retificar aquilo que estávamos a fazer mal naqueles primeiros 20 minutos ao nível da bola parada. Isso não aconteceu mais na segunda parte. Também não aconteceu tantas vezes a questão do corredor, porque também ajustámos".