99 adeptos proibidos de acederem a recintos desportivos no 1.º trimestre de 2026
Quase dois terços foram por uso de pirotecnia
Um total de 99 adeptos, 61 dos quais por uso de pirotecnia, foram proibidos de aceder a recintos desportivos no primeiro trimestre do ano, indicou hoje a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).
"Cerca de 61,6% das interdições correspondem ao ilícito de posse e/ou uso de artefactos pirotécnicos" refere o primeiro relatório trimestral de 2026 da APCVD, recordando que, "em caso de incumprimento de sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos decretada, os adeptos incorrem no crime de desobediência qualificada e serão detidos pelas autoridades policiais".
Entre as sanções aplicadas no período em análise, o organismo destaca a interdição de acesso "com aplicação de uma coima de 1.000 euros e a sanção acessória de 18 meses de interdição de acesso a recintos desportivos, imposta a um adepto, de 28 anos, por deflagração de pirotecnia no encontro FC Porto-Benfica (1-0), dos quartos de final da Taça de Portugal, disputado em 14 de janeiro, no Estádio do Dragão, no Porto.
No jogo entre o Portimonense e o Mafra, da 20.ª jornada da II Liga de futebol, um homem, de 52 anos, "foi condenado ao pagamento de coima no valor 1750 euros e a 18 meses de interdição de acesso a recintos desportivos por insultos racistas a adeptos".
Nos primeiros três meses do ano, a APCVD contabilizou "575 decisões proferidas, com a seguinte distribuição: 230 decisões condenatórias (114 de caráter definitivo, ou seja, já esgotaram a possibilidade de recurso), 212 decisões de arquivamento (por motivos vários) e 133 decisões de remessa ao Ministério Público (MP), por se verificar concurso com ilícitos criminais".
Segundo dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), estão atualmente proibidas de aceder a recintos desportivos cerca de 430 pessoas (aproximadamente 350 interdições de acesso a recintos desportivos aplicadas pela APCVD, e as restantes aplicadas por Tribunais Judiciais).
Criada em 2019, a APCVD tem como objetivo garantir, em articulação com as forças de segurança, a fiscalização do cumprimento do regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, assegurando a instrução de processos contraordenacionais e a aplicação de coimas e sanções acessórias, nunca esquecendo a prevenção.