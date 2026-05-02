Benfica empata em Famalicão e pode ver Sporting encostar-se no segundo lugar

O Benfica empatou hoje a dois golos em casa do Famalicão, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode ser apanhado pelo Sporting no segundo lugar.

O Benfica esteve a vencer por 2-0, com golos de Schjelderup (13), de penálti, e Richard Ríos (19), mas, após a expulsão de Otamendi (55), o Famalicão empatou, por Mathias de Amorim (67) e Abubakar (78).

Com este empate, o Benfica fica a seis pontos do FC Porto, que precisa de apenas um empate hoje com o Alverca para se sagrar campeão, e com mais três do que o Sporting, que joga na segunda-feira com o Vitória de Guimarães, sendo que as 'águias' têm vantagem no confronto direto sobre os 'leões'.