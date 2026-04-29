'Mais Santa Cruz' pede esclarecimentos sobre condições da sede da Banda Municipal

A Coligação Mais Santa Cruz vai solicitar, na reunião camarária de amanhã, esclarecimentos ao executivo municipal sobre o estado de conservação e as condições de funcionamento da sede da Banda Municipal de Santa Cruz.

Segundo um comunicado da oposição, o espaço, propriedade do Município e situado na Casa da Cultura de Santa Cruz, apresenta um estado de degradação que "não garante condições mínimas de segurança, conforto e salubridade, comprometendo a realização de ensaios, ações de formação e outras actividades regulares da Banda Municipal".

Face à situação, a Coligação Mais Santa Cruz pretende que o rxecutivo esclareça se existem relatórios técnicos ou vistorias recentes ao edifício e se considera que as actuais condições asseguram a segurança e dignidade da instituição. Pretende ainda saber que medidas foram tomadas para resolver problemas de infiltrações e degradação das instalações, bem como se existe planeamento ou previsão orçamental para a requalificação da sede e respectivo calendário.

A coligação questiona também a prioridade atribuída à reabilitação deste equipamento cultural face a outros investimentos municipais.

Na mesma nota, a oposição refere ainda que “não falta dinheiro ao Município”, apontando para um saldo de gerência de 13 milhões de euros, "investimentos elevados em festas e arraiais", além de “sete mil euros numa pintura no fundo da piscina de Santa Cruz”.

“Uma questão de prioridades, que pelos vistos estão trocadas em Santa Cruz”, concluem.

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realiza-se esta quinta-feira, dia 30 de Abril, pelas 09 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, integrando a apreciação e votação de propostas relacionadas com atas de reuniões anteriores, actividades comerciais do evento SANTAFaZ 2026 e outros assuntos constantes da ordem de trabalhos.