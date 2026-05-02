Calheta SoundsCool já anima no Paul do Mar
O Calheta SoundsCool já começou. O festival, que já vai na sua 12.ª edição, decorre no Paul do Mar.
O evento arrancou com Ventania & Amor. Depois, sobe ao palco a Uprising Reggae Band, com actuação até às 19h30, momento em que Ventania & Amor regressam para um breve interlúdio até às 19h45. Logo depois, o Colectivo Gira actua fora do palco, no centro do recinto, entre as 19h45 e as 21h15. Ventania & Amor voltam novamente entre as 21h15 e as 21h30, preparando o ambiente para La Tremenda Sonora, que sobe ao palco das 21h30 às 23h00. Após mais um momento com Ventania & Amor, entre as 23h00 e as 23h15, segue-se Ferro Gaita, em palco das 23h15 às 00h45. A noite prolonga-se com Ventania & Amor entre as 00h45 e a 01h30, culminando no encerramento do evento.
A organização aponta para uma afluência de cerca de mil pessoas ao longo do festival.
O Calheta SoundsCool, que se assume como um festival alternativo, é organizado pela Associação Cool Hub Cultural e conta com as parcerias instucionais da Câmara Municipal da Calheta, Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira – Direcção Regional da Cultura, Associação de Promoção da Madeira e os patrocinadores Coral, NOS Madeira e Captain Morgan.