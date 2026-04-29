Calheta dá início amanhã às celebrações da Festa da Flor no concelho

A Câmara Municipal da Calheta dá início, esta quinta-feira, dia 30 de Abril, às celebrações da Festa da Flor no concelho, com a apresentação oficial das decorações florais que irão transformar vários espaços da vila ao longo das próximas semanas.

À semelhança de edições anteriores, diferentes pontos emblemáticos, da rotunda da Vila à zona marginal, passando pelos Jardins dos Paços do Concelho e pela Praceta 24 de Junho, serão novamente palco de instalações que combinam cor e criatividade, proporcionando uma experiência tanto para residentes como para visitantes.

A sessão de apresentação está marcada para as 15h30, em frente ao edifício da Câmara Municipal, momento que ficará assinalado por um dos pontos altos da iniciativa: a participação dos alunos do 4.º ano das escolas do concelho, que irão embelezar o 'Mural da Esperança'. Esta acção simbólica, que alia criatividade e expressão colectiva, pretende reforçar valores como a união, a partilha e a confiança num futuro mais sustentável, destacando também a importância da educação ambiental e do respeito pelos espaços verdes.

Paralelamente, o Município volta a dinamizar a mostra 'Calheta a Florir', incentivando os munícipes a participarem activamente na decoração dos seus jardins, varandas e espaços exteriores. A iniciativa culminará, como habitual, com uma exposição fotográfica na Praceta 24 de Junho, prevista para o final do mês de Maio.