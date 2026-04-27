Santa Cruz em Flor 2026 anima entre 30 de Abril e 31 de Maio

A programação do evento Santa Cruz em Flor 2026, acontece de 30 de Abril a 31 de Maio.

"O evento Santa Cruz em Flor procura trazer mais cor, beleza e dinâmica a Santa Cruz, numa época em que a cidade acolhe cenários alusivos à flor, complementados por uma programação artística multidisciplinar e animação de rua todos os fins-de-semana do mês de Maio", indica nota à imprensa.

No dia 30 de Abril, a cidade de Santa Cruz irá receber as crianças das escolas do concelho para o muro da paz e será inaugurada a exposição de pintura de Adonis Galvão, na Casa da Cultura de Santa Cruz, que estará patente para visita até ao dia 13 de Junho. Ainda no dia da abertura do evento irá acontecer o Concerto da Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, pelas 20h00, e o Concerto por Juliana Anjo e Tiago Sena Silva, pelas 21h00, na Praça Padre Patrocínio Alves.

Destaque para o Encontro de Tunas por Tuna D'Elas e convidados no dia 8 de Maio, pelas 20h30, e para dia 30 Maio, que inclui dança, animação de rua, um concerto por António Duailibi e outro concerto pela Banda Municipal de Santa Cruz que convida Petra Gomes.

No dia 31 de Maio será o encerramento do evento com o cortejo alegórico Clássicos em Flor, pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira; Fitness Team, pelas 17h00, e o Concerto de Tomás Noronha, pelas 19h30.