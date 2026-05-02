Ao volante do Mercedes-Benz GLC Coupé
SUV, desportivo e equipado com pack AMG LINE. É este o Mercedes-Benz GLC Coupé, de 2024, que pode encontrar no stand do Megamotor. Vem equipado com motor 2.0 turbo a diesel, com 197 cavalos de potência e uma caixa automática de nove velocidades. Além do mais, possui patilhas no volante o que significa que passa toda a sua potência para a sua tração integral permanente 4MATIC.
Por se tratar de uma versão AMG LINE, inclui diversos extras de fábrica, como é o caso das jantes AMG, suspensão desportiva, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, bancos eléctricos com memória, teto de abrir panorâmico, sensores de estacionamento, entre muitos outros.
Este veículo encontra-se disponível por 77 499 euros, em pronto pagamento. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 996,47 euros/mês, sem entrada inicial. Além disso, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda possua dívida* e inclui garantia de fábrica até 9 de Abril de 2027.
Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.
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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.