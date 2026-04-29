Pequena derrocada junto à ETAR da Calheta

Uma pequena derrocada ocorrida esta quarta-feira, 29 de Abril, na ribeira, junto à ETAR da Calheta, provocou o arrastamento de terras e sedimentos ao longo do leito da ribeira, alterando temporariamente a cor da água do mar na zona costeira, avançou a Câmara Municipal da Calheta, através de uma publicação nas redes sociais.

Os sedimentos acabaram por desaguar no mar, originando uma mudança pontual na tonalidade da água.

"Trata-se de uma situação natural e temporária, associada à movimentação de solos, não representando risco para o ambiente nem para a qualidade das águas balneares", alerta a edilidade.

