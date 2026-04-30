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Fact Check Madeira

Albuquerque mudou posição sobre apoios ao futebol profissional?

Entre o discurso no CD Nacional e a resposta ao Marítimo, há contradição?

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foto ASPRESS

As declarações de Miguel Albuquerque sobre financiamento ao futebol profissional na Madeira têm sido apontadas nas redes sociais como exemplo de “dois pesos e duas medidas”, por alegada contradição entre o que disse em Dezembro, no aniversário do CD Nacional, e a posição assumida esta quarta-feira, quando rejeitou qualquer aumento extraordinário de apoios.

No jantar comemorativo dos 115 anos do CD Nacional, em Dezembro, o presidente do Governo Regional afirmou que o Executivo deveria “encontrar meios de financiamento que permitam à SAD do Nacional disputar os primeiros lugares da I Liga”, acrescentando que estava disponível para “colaborar nesses contactos”. No mesmo discurso, defendeu uma ambição desportiva mais elevada para o clube, apontando a necessidade de reforçar a competitividade.

Já esta quarta-feira, em resposta ao pedido do presidente do Marítimo para um reforço de verbas, Albuquerque garantiu que não haverá aumento extraordinário de financiamento ao futebol profissional, sublinhando que o actual modelo de apoios já prevê mecanismos automáticos associados ao desempenho desportivo e que qualquer reforço teria de caber dentro das regras orçamentais e das prioridades do Governo Regional.

À primeira vista, os dois momentos têm sido interpretados como contraditórios. No entanto, a análise ao conteúdo das declarações revela diferenças relevantes de contexto e natureza. No caso do CD Nacional, o discurso teve lugar num evento comemorativo de um clube, com uma componente política e de ambição estratégica, onde Albuquerque falou em “encontrar meios de financiamento” sem especificar aumento directo de verbas públicas ou extraordinárias.

Por outro lado, a posição assumida em relação ao Marítimo insere-se numa resposta formal a um pedido concreto de reforço de apoio financeiro, onde o Governo Regional clarificou a manutenção da linha de contenção orçamental e a ausência de qualquer decisão de aumento extraordinário.

Em ambos os casos, Albuquerque mantém a mesma linha de princípio: apoio ao futebol dentro de um enquadramento existente, aposta na competitividade, mas sem comprometer um aumento estrutural ou extraordinário do financiamento público.

Assim, a leitura de uma inversão de posição depende da interpretação das declarações iniciais como promessa concreta de mais dinheiro público, o que não é explicitamente afirmado no discurso de Dezembro, mas antes uma abertura genérica à procura de soluções de financiamento.

Pode concluir-se que há aqui uma mudança de discurso ou uma continuidade com contextos diferentes?
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