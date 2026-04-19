Madalena Costa repete feito dos irmãos e conquista ouro em Buenos Aires
Patinadora madeirense dominou por completo a primeira etapa da Taça do Mundo de patinagem artística de 2026 ao vencer na categoria sénior. Os irmãos Sebastião e Margarida já o tinham feitou no escalão de cadetes e juvenis respectivamente.
Três irmãos, três dias, três medalhas de ouro — e um momento inesquecível para a patinagem artística portuguesa e madeirense
Em Buenos Aires, capital da Argentina, e no arranque oficial da época internacional da modalidade, Sebastião Costa abriu o caminho ao vencer entre os cadetes. No dia seguinte, Margarida repetiu o feito no escalão juvenil. E, a fechar com brilho, Madalena, actual campeã do Mundo e da Europa conquistou também o ouro na categoria sénior.
Com o Parque Olímpico da Juventude - Pabellón América ao rubro e depois de ter dominado por completo o programa curto, no sábado, onde veio a ter uma pontuação de grande nível, 92,52 pontos, hoje a patinadora do Sporting Club Santacruzense voltou a ‘encantar’ no seu programa longo.
Numa coreografia que contou com música portuguesa de Simone de Oliveira Madalena voltou a merecer enormes aplausos vindos da bancadas. A pontuação de 146,51 pontos, mais de metade que a segunda classificada, a argentina Lola Férnandez (78,45) levou que fosse consagrada a grande vencedora desta primeira semi-final da Taça do Mundo de 2026, com um total de 239,03 pontos, contra os 131,03 da brasileira Laura Olympio que terminou no segundo lugar, atrás da patinadora da casa, Lola Férnandez (117,40).
Segue-se agora a segunda etapa da Taça do Mundo a ter lugar em Maio na Alemanha.