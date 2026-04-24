'Lar doce lar' arranca gargalhadas e conquista público

A primeira de duas sessões do espectáculo ‘Lar Doce Lar’, promovido pelo DIÁRIO, teve esta noite, no Centro de Congressos da Madeira, proporcionando ao público um serão marcado pela boa disposição e por uma sala repleta.

Entre risos constantes e aplausos, Maria Rueff e Joaquim Monchique voltaram a demonstrar a cumplicidade em palco que os distingue, num espectáculo onde o humor serve também de veículo para a crítica social.

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Esta iniciativa insere-se na estratégia do DIÁRIO de promoção da actividade cultural na Região, contribuindo para diversificar a oferta de eventos destinados ao público madeirense. A segunda e última sessão de ‘Lar Doce Lar’ realiza-se amanhã à noite, pelas 21h30, no mesmo local, oferecendo uma nova oportunidade ao público madeirense para assistir a esta comédia.