Martim Nicola conquistou ouro no Open de Seniores de Lisboa

Martim Nicola, judoca do Clube Naval do Funchal, conquistou a medalha de ouro no Open de Seniores de Lisboa, que se realizou este fim-de-semana.

De acordo com nota emitida pelo clube, o atleta fez "uma caminhada irrepreensível marcada por combates de alto nível e uma demonstração de evolução técnica assinalável". " A vitória de Nicola começou a desenhar-se logo na ronda inaugural, onde protagonizou uma das grandes surpresas do torneio ao derrotar o atleta olímpico Rodrigo Lopes, do Ginásio Clube Português (GCP). Este triunfo inicial conferiu o balanço necessário para as eliminatórias seguintes", dá conta a mesma nota.

Na 2.ª ronda superou Carlos Damas, da União de Judo de Almeirim (UHTL) e na meia-final defrontou Gualdim Pais, que o tinha batido anteriormente na final do Campeonato Nacional de Sub-23.

Já na final, "num duelo tático e intenso contra o atleta da Associação Académica de Coimbra (AAC), o combate prolongou-se até ao golden score". "No 'ponto de ouro', Martim Nicola foi mais audaz, garantindo a vitória decisiva e a medalha de ouro", destaca.

Jovens brilham no Open de Cadetes e Juvenis do Montijo

Já os jovens do CNF disputaram o Open de Cadetes e Juvenis, que se realizou no Montijo.

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Na categoria de cadetes, Lucas Baltazar conquistou o 1.º lugar na categoria de -90kg. Também em bom plano esteve Gabriel Silva, que alcançou o 3.º lugar em -73kg, enquanto Francisco Figueira terminou na 5.ª posição na mesma categoria, após combates bastante exigentes.

Nos juvenis, Vasco Carolino conquistou o 1.º lugar em -55kg, assim como Lara Medeiros, que subiu ao lugar mais alto do pódio em -48kg. Sofia Antunes garantiu um 2.º lugar em -63kg, enquanto Rafael Silva alcançou o 3.º lugar em -50kg. "Apesar do empenho demonstrado, Artur Martins não conseguiu obter classificação nesta edição", aponta o clube.

"No balanço colectivo, o desempenho do Clube Naval do Funchal traduziu-se num meritório 3.º lugar por equipas, reflectindo o trabalho, dedicação e evolução contínua dos seus atletas", termina.