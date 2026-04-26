"Tigres" da Madeira somam ouro, prata e bronze no Karate Open de Odivelas

A ASKKSA - Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António esteve em destaque no 4.º Karate Open de Odivelas, prova que decorreu, ontem, no Pavilhão Multiusos de Odivelas e que reuniu cerca de 550 inscrições, com atletas de todo o país, dos escalões de Infantis a Seniores.

A formação madeirense fez-se representar pelos seus "Tigres" — Amélia Silva, Constança Lima, Inês Francisco, Jaden Reis, Liam Reis, Margarida Gomes, Marina Castro e Tiago Bettencourt — alcançando quatro lugares de pódio e resultados de relevo numa competição de elevado nível técnico.

Em destaque esteve Marina Castro, que conquistou a medalha de ouro em Kata Juvenil Feminino, a que somou ainda o bronze em Kumite Juvenil Feminino -42Kg. Tiago Bettencourt alcançou a prata em Kata Iniciado Masculino, enquanto Amélia Silva subiu igualmente ao pódio com o bronze em Kata Juvenil Feminino.

Liam Reis e Margarida Gomes ficaram ambos em 5.º lugar nas respectivas provas de Kata Juvenil e Infantil, enquanto Constança Lima, Inês Francisco e Jaden Reis também participaram nos escalões de Kata, contribuindo para a presença colectiva da equipa.

Em nota de imprensa, a ASKKSA destacou a evolução psicológica e físico-técnica dos atletas, enquadrada na preparação para o Campeonato Nacional de Karate, agendado para os dias 2 e 3 de Maio, sublinhando ainda o “espírito de entreajuda” e a “crescente confiança e maturidade” demonstrados em competição.