Madeira presente no Fórum Portugal Nação Global

Arrancou a primeira edição do Fórum 'Portugal Nação Global' que decorre no Centro Cultural de Belém entre hoje e amanhã, onde a Madeira marca presença.

A Madeira está representada com stand onde está presente o Invest Madeira, o Centro Internacional de Negócios da Madeira e conta com participação de vários empresários, investigadores madeirenses e luso-descendentes radicados na África do Sul, Venezuela, Reino Unido d Jersey e ainda pelo director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes.

O Fórum Portugal Nação Global 2026 afirma‐se como uma plataforma estratégica de ligação entre Portugal, a sua diáspora e os mercados internacionais, reunindo 634 participantes de 43 países dos cinco continentes, num encontro orientado para a geração de investimento, negócios e parcerias concretas. Com uma participação equilibrada entre instituições públicas e associativas (266), empresas nacionais (254) e empresas da diáspora (189), o Fórum confirma‐se como um espaço interinstitucional, multinível e orientado para resultados, onde comunidades, empresas e territórios convergem numa visão comum de desenvolvimento nacional.