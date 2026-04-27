Calheta assinala Dia da Criança com mega evento em parceria com o DIÁRIO

A Calheta prepara-se para assinalar o Dia Mundial da Criança com um evento de grande dimensão no próximo dia 31 de Maio, numa parceria com o DIÁRIO, que este ano celebra 150 anos de existência.

A iniciativa foi apresentada esta tarde, no salão nobre da Câmara Municipal, pelo director geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, e pela presidente da autarquia, Doroteia Leça. A sessão contou ainda com a presença do vice-presidente, Norberto Sardinha, e de Susana Pimenta, directora de Marketing da Empresa Diário de Notícias.

Na ocasião, Doroteia Leça enquadrou o momento como “mais do que uma parceria”, classificando-o como “um fruto do trabalho destes 150 anos” e destacando o papel da comunicação social num contexto marcado pela desinformação.

“Contrariamente ao que muitas vezes se ouve, a comunicação social tem hoje mais importância do que nunca, pela desinformação com que somos confrontados diariamente. As falsas notícias chegam com facilidade, mas cada vez mais ganha relevo o trabalho de quem garante seriedade, objectividade e imparcialidade”, afirmou, defendendo a proximidade entre instituições públicas e órgãos de comunicação credíveis.

A autarca social-democrata sublinhou também a evolução do papel das câmaras municipais, defendendo uma actuação mais abrangente. “Já não são o que eram nos primórdios. Não é só fazer obra. É olhar para várias áreas da sociedade. A cultura e a educação são, para nós, uma prioridade”, disse.

A escolha de um evento dedicado às crianças surge, segundo explicou, como parte dessa visão. “O dia da criança é todos os dias. A 1 de Junho assinala-se, mas a verdade é que muitas crianças não têm a atenção, o carinho ou as oportunidades que deviam ter. Este é um momento para lembrar essa responsabilidade colectiva”, sublinhou.

O programa arranca às 9h30 e inclui um conjunto alargado de actividades, como pinturas faciais, insufláveis e animação variada. O ponto alto está marcado para as 11 horas, no Porto de Recreio, com um espectáculo infantil que reúne personagens como Pocoyo, Heidi, Abelha Maia e Ovelha Choné, prometendo envolver não só os mais novos, mas também as famílias.

Durante a apresentação, Doroteia Leça deixou ainda um agradecimento à equipa envolvida na organização, com destaque para Susana Pimenta, elogiando o profissionalismo demonstrado: “O que faz, faz bem. E isso vê-se nos resultados”, afirmou.

A iniciativa insere-se numa estratégia de dinamização cultural e de proximidade com a população, reforçando a ambição de afirmar a Calheta como palco de grandes eventos familiares. “O caminho é este”, concluiu, manifestando a expectativa de uma forte adesão nesta edição.