Um em cada dois portugueses descontente com a democracia
Bom dia. Estes são os jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, 24 de Abril, véspera do aniversário da revolução que permitiu aos portugueses viver há 50 anos em democracia. Nem a propósito, um dos temas de primeira página é precisamente um balanço do sistema político que, em teoria, nos permite a cada um ter voz. Mesmo porque, como disse o estadista britânico Winston Churchill, "a democracia é o pior dos sistemas, com excepção de todos os outros"...
No semanário Expresso:
- "Justiça deixa lavagem de dinheiro sem controlo"
- "Irão: Imprevisibilidade dos líderes está a bloquear o mundo"
- "Capitães juntam Seguro e Marcelo e não convidam Governo"
- "Presidente chama a si defesa do Museu do 25 de Abril"
- "FP-25: 0 filme, o livro e o paradoxo da história"
- "Consumo de combustíveis cresce apesar do disparo de preços"
- "Acesso restrito a praias de Grândola vai continuar este verão"
- "Metade das violações ocorre dentro de casa"
- "Novas camas sociais ainda não abriram"
- "Minas: lá no fundo o Alentejo está cheio de riqueza"
- "Pais sem dormir procuram 'nursesitting'"
- "Filipa Pipiras. A primeira grande mestre do xadrez"
- "Sem acordo, Governo limpa propostas da UGT da lei final"
- "Candidato a provedor abdica. Tiago Antunes, o nome indicado pelo PS e PSD para provedor de Justiça e chumbado pelos deputados, não aceita ir de novo a votos"
- "Venda do Novo Banco fechada"
- "Ministra da Saúde sob pressão"
No semanário Nascer do Sol:
- "Forrobodó sem rei nem roque na Comissão Nacional de Eleições"
- "Entrevista/Jordan Bardella. 'A UE é portadora de desordem e de uma visão errada da construção europeia'"
- "Parlamento. Vacinas contra covid-19 suspeitas de 150 mortes em Portugal"
- "PS. José Luís Carneiro limpa 'jovens turcos' da direção"
- "MAI. Brigada de trânsito da GNR afasta PSP das estradas"
- "Guida Scarllaty. 50 anos de carreira"
- "Rui Rocha. 'As guerras internas prejudicam a IL'"
- "25 de Abril. Seguro convoca jovens a Belém"
- "Estreito de OrLUZ. José Mourinho vai continuar no Benfica"
- "Entrevista/António Valle. 'O problema de Lisboa não é a turistificação, é a souvenirização'"
No Diário de Notícias:
- "Metade dos portugueses estão descontentes com a democracia"
- "Separados pelo ICE. A foto vencedora do World Press Photo 2026"
- "Preço e montagem: as armas dos suecos da Saab para vender caças Gripen a Portugal"
- "Venda da TAP. Duelo entre alemães e franco-neerdelandeses será decidido por quem paga mais"
- "Entrevista. Miguel Prudêncio. 'A maior ameaça à vacinação e à prevenção de doenças é a desinformação sem sustentação científica'"
- "Trabalho. UGT chumba pacote laboral e Governo dá-lhe 15 dias para refletir"
- "Violações. Portugal é um dos países europeus com menos participações"
- "Silvia Salis. A antiga atleta olímpica que é vista como antídoto contra Meloni"
- "Arte. Das paredes de casa para o Muzeu: 'Porque haveria de criar uma cerca? A beleza é para todos'"
- "Justiça. Vieira e todos os arguidos do processo 'Saco Azul' foram absolvidos"
No Correio da Manhã:
- "Fisco trava 'fintas' de famosos. Goucha vai ter de pagar um total de 1,1 milhões de euros"
- "Usam empresas para pagar menos impostos"
- "Vieira e Benfica absolvidos no 'Saco Azul'. Sofre queda aparatosa à saída do tribunal"
- "Legislação laboral. Ministra faz ultimato à UGT"
- "Cadastrado ataca. Vizinho de Seguro assaltado nas Caldas"
- "Comemorações de norte a sul do país. Concertos gratuitos celebram 25 de Abril"
- "Onda de lesões ameaça Sporting"
- "Taça de Portugal. Torreense garante bilhete para o Jamor"
- "Em Alter. Cavalos à venda por milhares de euros"
- "Partidos políticos. Constitucional sem dinheiro para vigiar contas"
- "Objetores. 7700 usam religião para 'fugir' à tropa"
No Jornal de Notícias:
- "Limpeza obrigatória de terrenos custa 1500 euros por hectare"
- "Luís Filipe Vieira e arguidos do 'saco azul' absolvidos"
- "Trabalho. Governo dá ultimato à UGT para aprovar lei laboral"
- "Educação. Exames vão ser corrigidos em plataforma informática"
- "Torreense 2-0 Fafe. Torreense volta ao Jamor 70 anos depois"
- "Abusos. Ex-adjunto de ministra nega ser um 'predador sexual'"
- "Guimarães. Moradores de Vermil estão à espera de saneamento há 20 anos"
- "Entrevista. 'A linha da Trofa em carril e metrobus não é um projeto pobre'. Sérgio Araújo, presidente da C. M. da Trofa"
No Público:
- "Governo e UGT deixam acordo nas leis laborais num beco sem saída"
- "Fazer um museu de arte contemporânea em Braga não é desejar o impossível: nasceu o Muzeu"
- "Zelensky ocupa o palco e desvia as atenções da crise no Médio Oriente"
- "Critério financeiro será decisivo na escolha do futuro accionista da TAP"
- "Saúde. Fisco cede e repõe benefícios nos atestados de incapacidade"
- "Fraude fiscal. Dez anos depois, justiça absolve Benfica e Vieira no 'Saco Azul'"
No Negócios:
- "Doentes oncológicos penalizados no IRS podem pedir reembolso"
- "Entrevista a Manuel Freire. 'O 25 de abril é muito mal explicado aos miúdos'"
- "Banco de Portugal vai apertar regras do crédito à habitação"
- "Poliéster e algodão mais caros com a guerra no Irão"
- "BPCE usa dividendos para pagar mais pelo Novo Banco"
- "Lei laboral em suspenso até 7 de maio"
No O Jornal Económico:
- "Fidelidade quer vender 35% do capital para entrar no PSI"
- "Consensos conseguidos na concertação social já valem a pena"
- "Via Verde, a ideia futurista que conquistou o mundo faz 35 anos e reforça aposta"
- "Silicon Valley chinês chama por startups portuguesas das renováveis à IA"
- "SATA e TAP vão ajustar oferta após saída da Ryanair dos Açores"
- "Economistas afastam receios nos reembolsos"
- "Franceses pagam mais 300 milhões pelo Novobanco"
- "Gonçalo Matias: 'Temos condições únicas para atrair a indústria do futuro'"
- "Jogadores donos de clubes ameaçam negócio dos fundos"
- "Ossos na justiça. O histórico restaurante Zé Manel dos Ossos enfrenta, a poucos metros de distância, um concorrente com um nome quase idêntico, o Rui Manel dos Ossos. O conflito na baixa de Coimbra já chegou à Justiça"
No O Jogo:
- "FC Porto. Roda blindada. Adeptos mexeram com o grupo e Farioli, ainda no relvado, reforçou corrente rumo ao título"
- "Portal da queixa. Bednarek. 'É difícil para os polacos imaginarem o que está a acontecer aqui'"
- "CD absolve Deniz Gul após denúncia das águias"
- "Sporting quer castigo para Gabri Veiga por entrada sobre Hjulmand"
- "Lesão deixa capitão com época em risco"
- "Arguidos do saco azul absolvidos"
- "Rui Costa. 'É uma vitória, o Benfica sofreu muitos anos'"
- "Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira: 'Justiça que tarda não é justiça'"
- "Liga. Casa Pia 0-1 Braga. "Tiki-tiknaz resolve"
- "Taça de Portugal. Torreense 2-0 Fafe. De volta ao Jamor após 70 anos"
- "Grande Prémio O JOGO/LEILOSOC. Tomas Contte agarra a amarela. Argentino da Aviludo-Louletano foi o mais rápido a ligar Mêda ao Sabugal"
- "Hoje: segunda etapa entre Lousã e Vila Nova de Poiares"
No Record:
- "Sporting. Em risco. Pisão de Gabri Veiga pode ter acabado com a época de Hjulmand"
- "Leões fazem queixa ao Conselho de Disciplina. Regulamento prevê suspensão de 1 a 10 jogos"
- "Benfica. Mourinho triste com Rui Costa. Futuro por esclarecer"
- "Dirigentes e SAD arguidos do Saco Azul absolvidos"
- "Vieira cai à saída do tribunal e parte um braço"
- "FC Porto. Apoio reforça confiança. Farioli grato aos adeptos"
- "Taça de Portugal. Torreense 2 Fafe 0. Carnaval de Torres no Jamor. Final 70 anos depois"
E no A Bola:
- "Hjulmand com época em risco. Jogo no Dragão poderá ter sido o último ao serviço do Sporting"
- "Leões avançam com participação disciplinar contra Gabri Veiga, que acusam de ter provocado a lesão no tornozelo direito do dinamarquês"
- "Benfica. River Plate ataca Otamendi"
- "Benfica, Luís Filipe Vieira e restantes arguidos absolvidos no processo Saco Azul"
- "Andebol. Campeonato. Benfica-Sporting"
- "Taça de Portugal. Toreense 2-0 Fafe. Clube de Torres Vedras na final com o Sporting"
- "FC Porto. Farioli seguro no Dragão"
- "'Assinei pelo Benfica e acabei no FC Porto', Jorge Andrade"