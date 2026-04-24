Um em cada dois portugueses descontente com a democracia

Bom dia. Estes são os jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, 24 de Abril, véspera do aniversário da revolução que permitiu aos portugueses viver há 50 anos em democracia. Nem a propósito, um dos temas de primeira página é precisamente um balanço do sistema político que, em teoria, nos permite a cada um ter voz. Mesmo porque, como disse o estadista britânico Winston Churchill, "a democracia é o pior dos sistemas, com excepção de todos os outros"...

No semanário Expresso:

- "Justiça deixa lavagem de dinheiro sem controlo"

- "Irão: Imprevisibilidade dos líderes está a bloquear o mundo"

- "Capitães juntam Seguro e Marcelo e não convidam Governo"

- "Presidente chama a si defesa do Museu do 25 de Abril"

- "FP-25: 0 filme, o livro e o paradoxo da história"

- "Consumo de combustíveis cresce apesar do disparo de preços"

- "Acesso restrito a praias de Grândola vai continuar este verão"

- "Metade das violações ocorre dentro de casa"

- "Novas camas sociais ainda não abriram"

- "Minas: lá no fundo o Alentejo está cheio de riqueza"

- "Pais sem dormir procuram 'nursesitting'"

- "Filipa Pipiras. A primeira grande mestre do xadrez"

- "Sem acordo, Governo limpa propostas da UGT da lei final"

- "Candidato a provedor abdica. Tiago Antunes, o nome indicado pelo PS e PSD para provedor de Justiça e chumbado pelos deputados, não aceita ir de novo a votos"

- "Venda do Novo Banco fechada"

- "Ministra da Saúde sob pressão"

No semanário Nascer do Sol:

- "Forrobodó sem rei nem roque na Comissão Nacional de Eleições"

- "Entrevista/Jordan Bardella. 'A UE é portadora de desordem e de uma visão errada da construção europeia'"

- "Parlamento. Vacinas contra covid-19 suspeitas de 150 mortes em Portugal"

- "PS. José Luís Carneiro limpa 'jovens turcos' da direção"

- "MAI. Brigada de trânsito da GNR afasta PSP das estradas"

- "Guida Scarllaty. 50 anos de carreira"

- "Rui Rocha. 'As guerras internas prejudicam a IL'"

- "25 de Abril. Seguro convoca jovens a Belém"

- "Estreito de OrLUZ. José Mourinho vai continuar no Benfica"

- "Entrevista/António Valle. 'O problema de Lisboa não é a turistificação, é a souvenirização'"

No Diário de Notícias:

- "Metade dos portugueses estão descontentes com a democracia"

- "Separados pelo ICE. A foto vencedora do World Press Photo 2026"

- "Preço e montagem: as armas dos suecos da Saab para vender caças Gripen a Portugal"

- "Venda da TAP. Duelo entre alemães e franco-neerdelandeses será decidido por quem paga mais"

- "Entrevista. Miguel Prudêncio. 'A maior ameaça à vacinação e à prevenção de doenças é a desinformação sem sustentação científica'"

- "Trabalho. UGT chumba pacote laboral e Governo dá-lhe 15 dias para refletir"

- "Violações. Portugal é um dos países europeus com menos participações"

- "Silvia Salis. A antiga atleta olímpica que é vista como antídoto contra Meloni"

- "Arte. Das paredes de casa para o Muzeu: 'Porque haveria de criar uma cerca? A beleza é para todos'"

- "Justiça. Vieira e todos os arguidos do processo 'Saco Azul' foram absolvidos"

No Correio da Manhã:

- "Fisco trava 'fintas' de famosos. Goucha vai ter de pagar um total de 1,1 milhões de euros"

- "Usam empresas para pagar menos impostos"

- "Vieira e Benfica absolvidos no 'Saco Azul'. Sofre queda aparatosa à saída do tribunal"

- "Legislação laboral. Ministra faz ultimato à UGT"

- "Cadastrado ataca. Vizinho de Seguro assaltado nas Caldas"

- "Comemorações de norte a sul do país. Concertos gratuitos celebram 25 de Abril"

- "Onda de lesões ameaça Sporting"

- "Taça de Portugal. Torreense garante bilhete para o Jamor"

- "Em Alter. Cavalos à venda por milhares de euros"

- "Partidos políticos. Constitucional sem dinheiro para vigiar contas"

- "Objetores. 7700 usam religião para 'fugir' à tropa"

No Jornal de Notícias:

- "Limpeza obrigatória de terrenos custa 1500 euros por hectare"

- "Luís Filipe Vieira e arguidos do 'saco azul' absolvidos"

- "Trabalho. Governo dá ultimato à UGT para aprovar lei laboral"

- "Educação. Exames vão ser corrigidos em plataforma informática"

- "Torreense 2-0 Fafe. Torreense volta ao Jamor 70 anos depois"

- "Abusos. Ex-adjunto de ministra nega ser um 'predador sexual'"

- "Guimarães. Moradores de Vermil estão à espera de saneamento há 20 anos"

- "Entrevista. 'A linha da Trofa em carril e metrobus não é um projeto pobre'. Sérgio Araújo, presidente da C. M. da Trofa"

No Público:

- "Governo e UGT deixam acordo nas leis laborais num beco sem saída"

- "Fazer um museu de arte contemporânea em Braga não é desejar o impossível: nasceu o Muzeu"

- "Zelensky ocupa o palco e desvia as atenções da crise no Médio Oriente"

- "Critério financeiro será decisivo na escolha do futuro accionista da TAP"

- "Saúde. Fisco cede e repõe benefícios nos atestados de incapacidade"

- "Fraude fiscal. Dez anos depois, justiça absolve Benfica e Vieira no 'Saco Azul'"

No Negócios:

- "Doentes oncológicos penalizados no IRS podem pedir reembolso"

- "Entrevista a Manuel Freire. 'O 25 de abril é muito mal explicado aos miúdos'"

- "Banco de Portugal vai apertar regras do crédito à habitação"

- "Poliéster e algodão mais caros com a guerra no Irão"

- "BPCE usa dividendos para pagar mais pelo Novo Banco"

- "Lei laboral em suspenso até 7 de maio"

No O Jornal Económico:

- "Fidelidade quer vender 35% do capital para entrar no PSI"

- "Consensos conseguidos na concertação social já valem a pena"

- "Via Verde, a ideia futurista que conquistou o mundo faz 35 anos e reforça aposta"

- "Silicon Valley chinês chama por startups portuguesas das renováveis à IA"

- "SATA e TAP vão ajustar oferta após saída da Ryanair dos Açores"

- "Economistas afastam receios nos reembolsos"

- "Franceses pagam mais 300 milhões pelo Novobanco"

- "Gonçalo Matias: 'Temos condições únicas para atrair a indústria do futuro'"

- "Jogadores donos de clubes ameaçam negócio dos fundos"

- "Ossos na justiça. O histórico restaurante Zé Manel dos Ossos enfrenta, a poucos metros de distância, um concorrente com um nome quase idêntico, o Rui Manel dos Ossos. O conflito na baixa de Coimbra já chegou à Justiça"

No O Jogo:

- "FC Porto. Roda blindada. Adeptos mexeram com o grupo e Farioli, ainda no relvado, reforçou corrente rumo ao título"

- "Portal da queixa. Bednarek. 'É difícil para os polacos imaginarem o que está a acontecer aqui'"

- "CD absolve Deniz Gul após denúncia das águias"

- "Sporting quer castigo para Gabri Veiga por entrada sobre Hjulmand"

- "Lesão deixa capitão com época em risco"

- "Arguidos do saco azul absolvidos"

- "Rui Costa. 'É uma vitória, o Benfica sofreu muitos anos'"

- "Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira: 'Justiça que tarda não é justiça'"

- "Liga. Casa Pia 0-1 Braga. "Tiki-tiknaz resolve"

- "Taça de Portugal. Torreense 2-0 Fafe. De volta ao Jamor após 70 anos"

- "Grande Prémio O JOGO/LEILOSOC. Tomas Contte agarra a amarela. Argentino da Aviludo-Louletano foi o mais rápido a ligar Mêda ao Sabugal"

- "Hoje: segunda etapa entre Lousã e Vila Nova de Poiares"

No Record:

- "Sporting. Em risco. Pisão de Gabri Veiga pode ter acabado com a época de Hjulmand"

- "Leões fazem queixa ao Conselho de Disciplina. Regulamento prevê suspensão de 1 a 10 jogos"

- "Benfica. Mourinho triste com Rui Costa. Futuro por esclarecer"

- "Dirigentes e SAD arguidos do Saco Azul absolvidos"

- "Vieira cai à saída do tribunal e parte um braço"

- "FC Porto. Apoio reforça confiança. Farioli grato aos adeptos"

- "Taça de Portugal. Torreense 2 Fafe 0. Carnaval de Torres no Jamor. Final 70 anos depois"

E no A Bola:

- "Hjulmand com época em risco. Jogo no Dragão poderá ter sido o último ao serviço do Sporting"

- "Leões avançam com participação disciplinar contra Gabri Veiga, que acusam de ter provocado a lesão no tornozelo direito do dinamarquês"

- "Benfica. River Plate ataca Otamendi"

- "Benfica, Luís Filipe Vieira e restantes arguidos absolvidos no processo Saco Azul"

- "Andebol. Campeonato. Benfica-Sporting"

- "Taça de Portugal. Toreense 2-0 Fafe. Clube de Torres Vedras na final com o Sporting"

- "FC Porto. Farioli seguro no Dragão"

- "'Assinei pelo Benfica e acabei no FC Porto', Jorge Andrade"