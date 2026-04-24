Sérgio Nóbrega antevê um “grande sucesso” desde o Forte de São Filipe ao Forte do Pico

A Madeira assinala, este sábado, o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação com uma iniciativa de ampla envergadura que percorre o espaço entre o Núcleo Museológico de São Filipe e o Forte do Pico. O evento, promovido pela Associação das Indústrias Criativas do Atlântico, reúne diferentes gerações e protagonistas numa celebração colectiva do poder criativo.

Numa data que este ano coincide com o 25 de Abril, a Madeira prepara-se para viver o que Sérgio Nóbrega, presidente da Comissão Executiva do World Creativity Day Madeira Island e da Associação das Indústrias Criativas do Atlântico, descreve como “uma revolução criativa”. A iniciativa estende-se pelo percurso histórico entre o Núcleo Museológico de São Filipe e o Forte do Pico, transformando o espaço público num palco de criatividade partilhada.

A programação resulta de uma aliança entre várias entidades, com voluntários, artistas e organizações de diversas áreas a unirem esforços. Para Nóbrega, o objectivo é demonstrar que é possível “fazer uma revolução criativa com base na união de esforços de diferentes gerações, associações e organizações”.

“Desde o início desta jornada, sempre acreditei que a criatividade é a força mais poderosa que temos para transformar realidades, conectar pessoas e construir futuros melhores”, afirma Sérgio Nóbrega ao DIÁRIO. O responsável sublinhou ainda que ver todas estas pessoas envolvidas no movimento o emociona profundamente.

O dirigente deixou também uma mensagem de encorajamento a todos os que “neste mundo cinzento ousam criar, colaboram sem interesses pessoais, partilham e acreditam”, saudando especialmente aqueles que “transformam ideias em acção”.

O Dia Mundial da Criatividade e da Inovação é assinalado todos os anos a 21 de Abril, por decisão das Nações Unidas, mas a celebração madeirense decorre este sábado.