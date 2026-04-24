Engenheiros madeirenses debatem as vulnerabilidades da Região a eventos extremos

No âmbito do ciclo de conferências 'Conversas com a Sociedade 2025 - 2028', a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) promove um encontro com o tema 'Vulnerabilidades da RAM a eventos extremos – Estamos preparados para o próximo?', no próximo dia 11 de Maio, entre as 14 e as 18 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal.

O debate abordará as vulnerabilidades, os impactos e os riscos climáticos da Região Autónoma da Madeira.

O evento contará com a participação de diversas entidades e especialistas do sector público e privado regional. O keynote speaker será o professor Pedro Garrett, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que abordará o tema 'Avaliação de Riscos Climáticos – Que ferramentas temos disponíveis'.

O evento estará dividido em dois painéis de debate, o primeiro sobre incêndios florestais e o segundo sobre aluviões e outros eventos extremos.

Com este ciclo de conferências, a RMOE reforça o seu compromisso em aproximar a engenharia da sociedade da RAM, promovendo o esclarecimento técnico e o debate construtivo sobre temas de interesse público.

A conferência está aberta à sociedade em geral. A entrada é livre, mas sujeita a inscrição.