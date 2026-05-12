O Exército Português informa que irão decorrer, nos dias 13 e 14 de Maio (quarta e quinta-feira), várias sessões de tiro nocturno na Carreira de Tiro da Zona Militar da Madeira, situada em São Martinho.

A iniciativa insere-se no âmbito da actividade de Treino Operacional das Unidades do Encargo Operacional da Zona Militar da Madeira e contempla exercícios com armas ligeiras.

Segundo a informação divulgada, as sessões estão previstas para o período compreendido entre as 21h00 e as 22h59, nos dois dias indicados.