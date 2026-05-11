Comemorações do centenário de Maria Ascensão arrancam a 13 de Maio

No próximo dia 13 de Maio de 2026 assinala-se o centenário do nascimento de Maria Ascensão Fernandes Teixeira, figura incontornável da cultura popular madeirense, amplamente reconhecida como a “Loura da Camacha” e Embaixadora do Folclore.

Para celebrar esta data marcante, a Casa do Povo da Camacha é o Grupo Folclórico, promove um vasto programa comemorativo que se estenderá ao longo de um ano, até Maio de 2027, evocando a vida e o legado de Maria Ascensão. O arranque oficial das comemorações terá lugar no próximo dia 13 de Maio, pelas 20h00, no Auditório da Casa do Povo da Camacha, com um Concerto Comemorativo da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha com a participação do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha.

Este espetáculo pretende homenagear o repertório interpretado por Maria Ascensão, revisitando cantigas e bailes que marcaram o seu percurso, bem como outras canções que lhe eram particularmente queridas. A componente visual estará a cargo de Matilde César. O concerto terá futuras apresentações, em data e local a anunciar. No dia 30 de maio, pelas 19h00, será celebrada uma missa de homenagem na Igreja da Camacha, com a participação do Grupo Coral e da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha.