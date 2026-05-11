Três clubes madeirenses em destaque na ginástica nacional

Nos passados dias 1, 2 e 3 de Maio, decorreu o Gym for Life Portugal, em Odivelas, "evento nacional que reuniu cerca de 5 mil ginastas oriundos de vários pontos do país", informa hoje uma nota da Associação de Ginástica da Madeira.

"A participação da Região Autónoma da Madeira ficou marcada por um resultado de elevado destaque, com três grupos filiados a conquistarem a Menção de Ouro, distinção máxima atribuída no evento" à Associação ONE, ao Clube Desportivo do Garachico e ao Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Entende a AGM que "este reconhecimento representa um importante marco para a ginástica regional, reflectindo a qualidade do trabalho desenvolvido pelos clubes, treinadores e ginastas, bem como o crescimento sustentado da modalidade na região", augura.