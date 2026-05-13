Bruno Melim acusa o JPP de ser "vassalo do capitalismo selvagem"

A Assembleia Legislativa prosseguiu a discussão de um projecto de resolução, do PS, para que o Governo da República assegure a realização de obras no aeroporto do Porto Santo, exigindo à empresa concessionária, a Vinci, que cumpra as suas obrigações.

Ontem, o PSD, através de Carla Rosado já tinha acusado o PS de considerar o Porto Santo apenas uma alternativa para o aeroporto da Madeira.

Hoje, Carlos Silva, do JPP, acusou o Governo Regional de não cumprir as suas obrigações, na garantia de um plano de contingência e também referiu a situação grave em que se encontra a gare do aeroporto do Porto Santo.

Bruno Melim, do PSD, fez uma intervenção em que acusou o JPP de ser "a voz dos interesses económicos", de serem "vassalos do capitalismo selvagem" por não exigirem que seja a empresa concessionária a fazer todas as obras.

Uma intervenção que motivou reacção enérgica da bancada do JPP que acusou o PSD de não pressionar o Governo da República "porque é da mesma cor política".

Paulo Cafôfo, autor do projecto de resolução, garante que a proposta só será rejeitada "porque vem do PS", sem qualquer outro argumento.