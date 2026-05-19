PS garante que os professores "recusam aceitar injustiças"

Isabel Garcês lembrou as proposta do PS que poderiam ter resolvido as questões levantadas pelos professores, na recuperação do tempo "efectivamente prestado", progressão na carreira e corecção de injustiças entre profissionais. Medidas que eram uma oportunidade, mas que a maioria PSD/CDS "desperdiçou".

A petição em discussão, garante a deputada socialista, "é um sinal claro de que os professores recusam continuar a aceitar injustiças acumuladas".

Isabel Garcês refere o envelhecimento da classe docente que não será contrariado com a recusa de medidas que permitam atrair jovens para a profissão.

O PS continua a apoiar as reivindicações dos professores e acusa a maioria de ter feito promessas que não cumpre.

"Os professores não podem privilégios", afirma,, apenas querem o reconhecimento justo pelo seu trabalho.