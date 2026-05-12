Ronaldo diz que "sonho está próximo e falta só mais um passo" para o título

O internacional português Cristiano Ronaldo afirmou hoje que o "sonho está próximo e falta só mais um passo" para conquistar o campeonato saudita de futebol, ao serviço do Al Nassr, comandado pelo compatriota Jorge Jesus.

"O sonho está próximo. Atenção, falta só mais um passo! Muito obrigado a todos pelo apoio incrível esta noite!", escreveu o ponta de lança luso, nas redes sociais, após o empate 1-1 com o rival Al Hilal.

A mensagem de Ronaldo surgiu pouco depois do Al Nassr ter ficado a poucos segundos de conquistar o nono campeonato saudita da sua história, mas um erro do guarda-redes, a acabar, adiou a festa.

Em Riade, o desafio da 32.ª jornada da prova estava muito bem encaminhado para o emblema de Jesus, que apostou nos compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix de início, graças ao pontapé certeiro de francês Simakan, aos 37 minutos.

Só que, no período de descontos do segundo tempo e numa altura em que o Ronaldo já tinha sido substituído, o guarda-redes brasileiro Bento abordou mal um lance e deixou a bola escapar por entre as mãos, aos 90+8 minutos.

Com este desfecho, o Al Nassr mantém-se no topo da classificação, com 83 pontos, contra os 78 do segundo posicionado Al Hilal, que tem menos um jogo e contou com Rúben Neves durante os 90 minutos.