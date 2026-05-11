Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus

O Museu da Baleia da Madeira (MBM), no Município de Machico, associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus, celebrado mundialmente a 18 de Maio e este ano assinalado pelo ICOM Portugal nos dias 15 e 16 de Maio, sob o tema 'Museus a unir um mundo dividido'.

Segundo nota à imprensa, "a iniciativa destaca o papel dos museus enquanto espaços vivos de diálogo, inclusão, conhecimento e inovação, reforçando a sua importância cultural e social na comunidade".

No âmbito destas celebrações, o MBM junta-se também à Noite Europeia dos Museus com um momento musical especial: o Concerto do Coro de Câmara da Madeira, sob direcção artística da maestrina Zélia Gomes. O espectáculo terá lugar no dia 16 de Maio, pelas 19h00, na emblemática sala dos cetáceos do museu.

De entrada gratuita, o concerto promete proporcionar uma experiência única, onde a música, a arte e a natureza se encontram num cenário singular, convidando o público a celebrar a cultura num ambiente inspirador.