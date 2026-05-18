Centenas de atividades de entrada livre pelo país celebram Dia Internacional dos Museus

Centenas de atividades, na maioria de acesso gratuito, assinalam hoje o Dia Internacional dos Museus, com concertos, recriações históricas, oficinas e visitas orientadas a exposições, em dezenas de entidades públicas e privadas pelo país.

Celebrado desde 1997 para reforçar os laços dos museus com a sociedade, o dia internacional tem este ano como lema "Museus a unir um mundo dividido", destacando o seu papel na "promoção do diálogo, inclusão, e paz entre comunidades", segundo o Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês).

A Museus e Monumentos de Portugal (MMP) assinala o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, até ao próximo domingo, com uma programação que envolve dezenas de museus, monumentos e palácios, de norte a sul, da Madeira aos Açores.

A programação nacional da MMP para o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus está reunida numa plataforma digital, em dim.museusemonumentos.pt, onde é possível consultar, por data, território, tipo de atividade e público-alvo, as centenas de iniciativas no universo da MMP e da Rede Portuguesa de Museus, em todo o país.

Foto DR/ICOM, https://icom.museum/en/news/add-your-event-to-the-imd-2026-interactive-map/?fbclid=IwY2xjawR3lU1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRMXlNWmFHdmN5aWxvWjJrc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHs2tcjrnbEi1j5DkSehbUcuLrDxc1fMdAe8kWhOFENPkUiSx0KvhHhjMSDgC_aem_R9jWPobqQ3U8bumgiPYVkA

Desde 2020, o Dia Internacional dos Museus está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com metas como a redução das desigualdades, o fortalecimento da paz e da justiça e o desenvolvimento de parcerias globais.

De norte a sul do país vai haver visitas e iniciativas várias, desde a possibilidade de os visitantes serem "Reis e Rainhas por um dia", no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a uma 'escape room' com o título "O Legado do Presidente", no Museu Bernardino Machado, em Vila Nova de Famalicão, entre muitas outras.

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, inaugura hoje a exposição "A ilha púrpura: notas e paisagens", de Manuel João Vieira - que usa a figuração para criar narrativas marcadas pela ironia e pela melancolia - com cerca de 50 obras de pintura, desenho e escultura.

O Museu do Oriente, também em Lisboa, abre excecionalmente hoje, com entrada e atividades gratuitas, e lançará visitas guiadas com intérprete de Língua Gestual Portuguesa. Sob o mote "unir públicos", a programação vai de sessões de yoga e tenchi tessen, a visitas a peças convidadas de outros museus nacionais.

A Gulbenkian está a celebrar o Dia Internacional dos Museus desde sábado, com três dias de visitas, oficinas, cinema, concertos, performances e música.

Foto DR/MMP, https://dim.museusemonumentos.pt/2026/mapa?locale=pt

Ainda em Lisboa, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência também terá atividades no dia e na noite dos museus, com visitas às coleções de fotografia e geologia, ao laboratório Chimico, ao herbário e à exposição dos dinossáurios.

Em Cascais, na Casa das Histórias Paula Rego, paralelamente à exposição "Bartolomeu Cid dos Santos: Criar em Liberdade", o Serviço Cultural e Educativo da Fundação D. Luís I promoverá um programa de atividades pedagógicas que inclui uma visita orientada para a dimensão interventiva da obra do artista, a sua defesa da democracia e dos direitos humanos.

Em Guimarães, é possível visitar o Paço dos Duques de Bragança, enquanto no Palácio Nacional de Mafra vai-se ouvir um concerto especial de carrilhão por Abel Chaves, e o Museu Municipal de Benavente propõe uma instalação participativa sob o título "Objetos que nos unem", havendo dezenas de outras atividades que prosseguem nos dias seguintes.