PEV reafirma oposição ao projecto do Sistema de Teleféricos e Parque Aventura do Curral das Freiras

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) reafirmou, esta sexta-feira, a sua oposição ao projecto do Sistema de Teleféricos e Parque Aventura do Curral das Freiras, no âmbito da consulta pública do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), considerando que o documento não responde às preocupações ambientais, de segurança e de transparência já levantadas desde o início do processo.

O PEV critica o contrato de concessão celebrado entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a empresa Madeira Skypark Adventure, defendendo que o projecto favorece interesses privados sem trazer benefícios reais para a população local. Aponta ainda a falta de estudos rigorosos no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), sobretudo nas áreas da geologia, clima e impactos sobre espécies protegidas, como a Freira-da-Madeira.

Segundo o partido, os estudos apresentados confirmam riscos geológicos e climáticos significativos, incluindo instabilidade dos terrenos, queda de blocos e ventos extremos, colocando em causa a segurança da infraestrutura.

Os Verdes alertam também para os impactos paisagísticos e ambientais do projecto, considerando que este representa uma agressão a uma das paisagens mais emblemáticas da Madeira e não contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos habitantes do Curral das Freiras.

O PEV questiona ainda a transparência financeira do processo, sublinhando a discrepância entre os custos do projeto e o capital social da empresa concessionária.

Perante estas preocupações, o partido apela à Comissão de Avaliação para que emita parecer negativo ao RECAPE, conclui em comunicado.