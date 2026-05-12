Ataque aéreo russo sobre Kiev após fim de trégua de três dias

Um ataque aéreo a Kiev está a ocorrer hoje, após o fim de uma trégua de três dias, anunciou o chefe da administração militar da capital da Ucrânia, Tymour Tkatchenko.

"Neste momento, há drones inimigos sobre Kiev. Por favor, permaneçam em segurança até que o alerta seja levantado", escreveu na plataforma de mensagens Telegram Tkatchenko, dando conta da queda de destroços sobre um edifício residencial no distrito de Obolonsky.

Trata-se do primeiro alerta aéreo na capital desde 08 de maio. No sábado, entrou em vigor um cessar-fogo de três dias anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Tanto a Ucrânia como a Rússia denunciaram várias violações da trégua enquanto esta esteve em vigor.

No fim de semana, a Ucrânia acusou a Rússia de lançar ataques com drones no leste e no sul do país, e Moscovo acusou Kiev de ter atacado a região fronteiriça de Belgorod.